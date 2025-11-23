Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на территории страны. Слово «руководство» он намеренно взял в кавычки. Пост американского лидера был опубликован в соцсети Truth Social.

Он назвал вооружённое противостояние России и Украины жестоким и ужасным, и в очередной раз подчеркнул: при сильном и правильном руководстве со стороны США и Украины она бы никогда не началась. По его словам, конфликт разгорелся ещё до его возвращения к власти — при администрации бывшего президента «Сонного Джо» Байдена — и с тех пор только усугублялся. В завершение он выразил соболезнования по поводу человеческих жертв, назвав конфликт «человеческой катастрофой».