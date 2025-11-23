Трамп обвинил «руководство» Украины в неблагодарности, а Европу — в двуличии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на территории страны. Слово «руководство» он намеренно взял в кавычки. Пост американского лидера был опубликован в соцсети Truth Social.
«Руководство» Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», — написал глава Штатов.
Он назвал вооружённое противостояние России и Украины жестоким и ужасным, и в очередной раз подчеркнул: при сильном и правильном руководстве со стороны США и Украины она бы никогда не началась. По его словам, конфликт разгорелся ещё до его возвращения к власти — при администрации бывшего президента «Сонного Джо» Байдена — и с тех пор только усугублялся. В завершение он выразил соболезнования по поводу человеческих жертв, назвав конфликт «человеческой катастрофой».
Напомним, Дональд Трамп ранее одобрил 28-пунктовый мирный план, предусматривающий, в том числе, отмену антироссийских санкций и вывод ВСУ с территории Донбасса. Глава США установил чёткий дедлайн для Киева по принятию условий урегулирования — 27 ноября. В ответ глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе», но выразил желание переработать американский план совместно с лидерами ЕС.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.