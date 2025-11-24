Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 23:47

США и Украина обсуждают возможный визит Зеленского на этой неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Вашингтон с новым визитом на этой неделе. Поездку допустили в ходе обсуждения власти Соединённых Штатов и Украины. Об этом сообщает издание CBS News со ссылкой на чиновников обеих стран.

Согласно информации издания, темой обсуждения на встрече, вероятно, станет урегулирование конфликта вокруг Украины. Как отмечают источники, визит Зеленского в Соединённые Штаты может состояться лишь при одном условии — если встреча по американскому мирному плану в Женеве пройдёт успешно.

Ещё одним возможным результатом встречи представителей США и Украины в Швейцарии названа поездка главы Министерства армии Соединённых Штатов Дэниела Дрисколла в Москву, либо в другое место для переговоров с официальными лицами Российской Федерации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона должна высказать свою позицию по соглашениям между США и Украиной о разрешении конфликта. Он отметил, что у россиян есть право голоса в этом процессе. Рубио добавил, что сейчас США работают над договорённостями с украинской стороной, после чего передадут их России.

