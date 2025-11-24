Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Вашингтон с новым визитом на этой неделе. Поездку допустили в ходе обсуждения власти Соединённых Штатов и Украины. Об этом сообщает издание CBS News со ссылкой на чиновников обеих стран.

Согласно информации издания, темой обсуждения на встрече, вероятно, станет урегулирование конфликта вокруг Украины. Как отмечают источники, визит Зеленского в Соединённые Штаты может состояться лишь при одном условии — если встреча по американскому мирному плану в Женеве пройдёт успешно.

Ещё одним возможным результатом встречи представителей США и Украины в Швейцарии названа поездка главы Министерства армии Соединённых Штатов Дэниела Дрисколла в Москву, либо в другое место для переговоров с официальными лицами Российской Федерации.