В женевской версии мирного плана прописали усиленные гарантии безопасности для Украины

Переговорщики США и Киева согласовали обновлённую версию мирного плана, в которую вошли усиленные гарантии безопасности для Незалежной. Об этом говорится в дополнительном заявлении Белого дома по итогам переговоров делегаций двух стран в Женеве.

В переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным США, встреча прошла в конструктивном ключе и показала значительный прогресс в согласовании позиций.

Киев подтвердил, что обсуждение охватывало ключевые вопросы: гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защиту инфраструктуры, свободу судоходства и политический суверенитет. Представители Украины заявили, что после уточнений нынешний проект мирного плана соответствует национальным интересам и включает надёжные механизмы обеспечения безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В Белом доме отметили, что усиленные гарантии безопасности, обязательства по ненападению, энергетическая стабильность и программа восстановления Украины удовлетворяют ключевые стратегические требования Киева.

США и Украина договорились продолжить доработку документа в ближайшие дни и поддерживать постоянный контакт с европейскими партнёрами. Окончательные решения, как уточняется, примут президенты двух стран.

К женевским переговорам присоединялись представители европейских стран, которые параллельно подготовили собственные предложения к мирному плану. По словам Марко Рубио, встреча стала самой продуктивной с начала работы над урегулированием. Теперь ожидается реакция России на обновлённые условия.