Ермак обнародовал совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Женеве
Обложка © Wikipedia / U.S.Department of State from United States
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал текст совместного заявления Украины и США по итогам переговоров в Женеве, где обсуждался мирный план Дональда Трампа. По документу, встреча прошла конструктивно, в атмосфере взаимного уважения, и обе стороны отметили «существенный прогресс» в согласовании позиций.
Вашингтон и Киев подчеркнули, что любое соглашение должно «полностью уважать суверенитет Украины» и обеспечивать долгий и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый рамочный документ и договорились продолжить интенсивную работу над ним в ближайшие дни.
Украинская делегация отдельно поблагодарила США и лично Дональда Трампа за усилия по завершению конфликта. Также заявлено, что процесс будет идти в тесной координации с европейскими партнёрами, а окончательные решения примут президенты двух стран.
Ранее Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план, в котором предлагается ограничить численность ВСУ, отменить антироссийские санкции, вывести украинские войска за пределы Донбасса, установив при этом чёткий дедлайн для Киева. В ответ Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» и выразил намерение переработать документ вместе с европейскими лидерами. На это ЕС представил собственный 24-пунктовый план, в котором, в отличие от американского варианта, не предусмотрено никаких ограничений на численность ВСУ или оборонной промышленности. 23 ноября стороны провели встречи в Женеве.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.