Ермак обнародовал совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Женеве

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал текст совместного заявления Украины и США по итогам переговоров в Женеве, где обсуждался мирный план Дональда Трампа. По документу, встреча прошла конструктивно, в атмосфере взаимного уважения, и обе стороны отметили «существенный прогресс» в согласовании позиций.

Вашингтон и Киев подчеркнули, что любое соглашение должно «полностью уважать суверенитет Украины» и обеспечивать долгий и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый рамочный документ и договорились продолжить интенсивную работу над ним в ближайшие дни.

Украинская делегация отдельно поблагодарила США и лично Дональда Трампа за усилия по завершению конфликта. Также заявлено, что процесс будет идти в тесной координации с европейскими партнёрами, а окончательные решения примут президенты двух стран.