24 ноября, 00:30

Мирный план Трампа по Украине изменился по итогам переговоров в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Во время американо-украинских переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изменились. Такой информацией делится издание New York Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

«Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг (20 ноября — прим. Life.ru) в интернете украинским депутатом», — говорится в материале.

Опубликован полный текст мирного плана Европы по Украине

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план, в котором предлагается ограничить численность Вооружённых сил Украины, отменить антироссийские санкции, вывести ВСУ за пределы Донбасса, установив при этом чёткий дедлайн для Киева. В ответ главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» и выразил намерение переработать документ вместе с европейскими лидерами. На это Европейский союз представил собственный 24-пунктовый план, в котором, в отличие от американского варианта, не предусмотрено никаких ограничений на численность ВСУ или оборонной промышленности.

После переговоров в Женеве между американской и украинской делегациями в Белом доме заявили об удовлетворении Киева от новой редакции документа.

Виталий Приходько
