Мирный план Трампа по Украине изменился по итогам переговоров в Женеве

Во время американо-украинских переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изменились. Такой информацией делится издание New York Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

«Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг (20 ноября — прим. Life.ru) в интернете украинским депутатом», — говорится в материале.