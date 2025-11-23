Опубликован полный текст мирного плана Европы по Украине
The Telegraph опубликовала полный текст 24-пунктового мирного плана Европейского союза по урегулированию конфликта на Украине. Документ явно позиционируется как альтернатива 28-пунктовой инициативе президента США Дональда Трампа и содержит ряд принципиальных отличий.
Основные положения плана ЕС:
▪️ После прекращения огня стороны создадут устойчивый механизм долгосрочного мира и безопасности.
▪️ Россия и Украина обязуются прекратить все боевые действия — в воздухе, на суше и на море.
▪️ Стороны немедленно начнут переговоры о мониторинге соблюдения перемирия под контролем третьих стран.
▪️ Контроль будет осуществляться под руководством США преимущественно дистанционно — с использованием спутников, дронов и других технических средств.
▪️ Будет запущен механизм подачи и рассмотрения жалоб на нарушения режима прекращения огня с последующим обсуждением мер реагирования.
▪️ Россия обязуется вернуть всех вывезенных украинских детей под наблюдением международных организаций.
▪️ Обмен военнопленными пройдёт по формуле «всех на всех»; все задержанные гражданские лица подлежат освобождению.
▪️ Территориальные переговоры стартуют с учётом текущей линии боевого соприкосновения.
▪️ После стабилизации перемирия стороны обеспечат гуманитарные коридоры, включая возможность воссоединения семей через линию фронта.
▪️ Суверенитет Украины подтверждается без какого-либо давления на неё с требованием нейтралитета.
▪️ Киев получит юридически закреплённые гарантии безопасности, сопоставимые с положениями статьи 5 НАТО, в том числе от США.
▪️ Численность ВСУ и потенциал оборонной промышленности Украины не подлежат ограничению.
▪️ Гарантами безопасности Киева выступят группа европейских стран и других заинтересованных государств; Украина вправе размещать на своей территории воинские контингенты союзников.
▪️ Вопрос вступления Украины в НАТО остаётся открытым и будет решаться консенсусом всех членов альянса.
▪️ Политический курс Украины — полное интегрирование в Европейский союз.
▪️ Киев подтверждает приверженность статусу безъядерного государства и соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия.
▪️ Окончательное решение территориальных вопросов состоится только после полного и устойчивого прекращения огня.
▪️ После согласования границ Россия и Украина обязуются не пытаться менять их силовым путём.
▪️ Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС; будет создан механизм передачи инфраструктуры.
▪️ Киев получает свободный доступ к судоходству по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
▪️ Экономическое сотрудничество Украины и её партнёров будет развиваться без ограничений.
▪️ Полное восстановление Украины станет приоритетом; финансирование частично пойдёт за счёт замороженных российских активов, которые останутся заблокированными до полной компенсации ущерба.
▪️ Санкции против России могут быть постепенно ослаблены после закрепления мира, но будут автоматически восстановлены при любом нарушении соглашения.
▪️ Начнётся новый раунд переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.
Напомним, Украина уже приняла американский 28-пунктовый план в качестве отправной точки для переговоров, хотя сделала это неохотно. Как пишет обозреватель Financial Times, Киев рассчитывает при поддержке европейских и американских партнёров смягчить или вовсе исключить из документа наиболее болезненные для себя положения. По его мнению, несмотря на внутренние трудности, участие в переговорах отвечает интересам киевского режима в текущей военной и экономической обстановке.
