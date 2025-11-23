Опубликован полный текст мирного плана Европы по Украине

▪️ После прекращения огня стороны создадут устойчивый механизм долгосрочного мира и безопасности.

▪️ Россия и Украина обязуются прекратить все боевые действия — в воздухе, на суше и на море.

▪️ Стороны немедленно начнут переговоры о мониторинге соблюдения перемирия под контролем третьих стран.

▪️ Контроль будет осуществляться под руководством США преимущественно дистанционно — с использованием спутников, дронов и других технических средств.

▪️ Будет запущен механизм подачи и рассмотрения жалоб на нарушения режима прекращения огня с последующим обсуждением мер реагирования.

▪️ Россия обязуется вернуть всех вывезенных украинских детей под наблюдением международных организаций.

▪️ Обмен военнопленными пройдёт по формуле «всех на всех»; все задержанные гражданские лица подлежат освобождению.

▪️ Территориальные переговоры стартуют с учётом текущей линии боевого соприкосновения.

▪️ После стабилизации перемирия стороны обеспечат гуманитарные коридоры, включая возможность воссоединения семей через линию фронта.

▪️ Суверенитет Украины подтверждается без какого-либо давления на неё с требованием нейтралитета.

▪️ Киев получит юридически закреплённые гарантии безопасности, сопоставимые с положениями статьи 5 НАТО, в том числе от США.

▪️ Численность ВСУ и потенциал оборонной промышленности Украины не подлежат ограничению.

▪️ Гарантами безопасности Киева выступят группа европейских стран и других заинтересованных государств; Украина вправе размещать на своей территории воинские контингенты союзников.

▪️ Вопрос вступления Украины в НАТО остаётся открытым и будет решаться консенсусом всех членов альянса.

▪️ Политический курс Украины — полное интегрирование в Европейский союз.

▪️ Киев подтверждает приверженность статусу безъядерного государства и соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия.

▪️ Окончательное решение территориальных вопросов состоится только после полного и устойчивого прекращения огня.

▪️ После согласования границ Россия и Украина обязуются не пытаться менять их силовым путём.

▪️ Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС; будет создан механизм передачи инфраструктуры.

▪️ Киев получает свободный доступ к судоходству по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

▪️ Экономическое сотрудничество Украины и её партнёров будет развиваться без ограничений.

▪️ Полное восстановление Украины станет приоритетом; финансирование частично пойдёт за счёт замороженных российских активов, которые останутся заблокированными до полной компенсации ущерба.

▪️ Санкции против России могут быть постепенно ослаблены после закрепления мира, но будут автоматически восстановлены при любом нарушении соглашения.

▪️ Начнётся новый раунд переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.