Сийярто: Украина должна принять план США, иначе её ждёт тяжёлая зима

Киеву выгоднее согласиться с американским планом по урегулированию украинского конфликта, так как Россия имеет значительный перевес на поле боя и не намерена сдавать позиции. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Существенных изменений на поле боя не ожидается, поскольку одно и то же продолжается уже три с половиной года: русские наступают, украинцы теряют территории, приближается зима, которая принесёт невероятные трудности украинскому народу», — пояснил он в эфире радио Kossuth.

Политик добавил, что сейчас нельзя допускать начала третьей мировой войны, которая станет для всей планеты ядерной катастрофой. Сийярто уверен, что Киев может избежать эскалации, если согласится на предлагаемые условия по перемирию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не должна соглашаться на изменение своих границ ради достижения мира, также недопустимы никакие ограничения на численность её армии. По её мнению, американский план подразумевает ущербные условия для Киева.