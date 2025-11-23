Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с призывом рассмотреть мирное предложение американского лидера Дональда Трампа. Свою позицию она обосновала в развёрнутом комментарии, который затем поддержал спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Мендель убеждена, что каждое следующее предложение по урегулированию для Киева окажется менее выгодным, чем предыдущее, поскольку ситуация на фронте продолжает ухудшаться. Она подвергла резкой критике аргументы о незначительных территориальных потерях, назвав их несостоятельными на фоне масштабных человеческих жертв. По словам экс-пресс-секретаря, многие из тех, кто автоматически отвергает любые мирные инициативы, просто не понимают реальной обстановки в стране и на линии фронта.

«Моя страна истекает кровью. Многие, кто рефлекторно отвергает любое мирное предложение, считают, что защищают Украину. При всём уважении, это ярчайшее доказательство того, что они понятия не имеют, что на самом деле происходит на линии фронта и внутри страны прямо сейчас», — заявила Мендель.