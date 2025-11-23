Украина согласилась на мирный план США, но есть нюанс

Украина приняла американский план урегулирования конфликта в качестве основы для будущих переговоров, однако намерена смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке европейских союзников. Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«С учётом грозящих ей опасностей Украина неохотно приняла предложение США в качестве основы для переговоров, надеясь, что при поддержке её друзей в Европе и Вашингтоне сможет сгладить или вычеркнуть худшие его стороны», — пишет он.

Рахман отмечает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому будет крайне сложно публично поддержать все пункты плана, однако участие в переговорах отвечает интересам Киева, учитывая военную и экономическую ситуацию.