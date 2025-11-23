В новый мирный план США по урегулированию украинского конфликта включён специальный пункт о послевоенной амнистии специально для Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post, уточняя, что данное условие было добавлено по настоянию украинской стороны.

Согласно публикации, положение об амнистии призвано защитить Зеленского и членов его правительства от возможных коррупционных расследований, связанных с деятельностью в энергетическом секторе. Пункт должен гарантировать, что они «не столкнутся с расследованием» после завершения конфликта.

Помимо этого, американскими чиновниками в документ было добавлено ещё одно важное политическое условие — проведение всеобщих выборов на Украине в течение 100 дней с момента подписания мирного соглашения. Эти меры направлены на создание правовых и политических гарантий для киевского руководства в послевоенный период.