WP узнала об амнистии для Зеленского и его приспешников в мирном плане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
В новый мирный план США по урегулированию украинского конфликта включён специальный пункт о послевоенной амнистии специально для Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post, уточняя, что данное условие было добавлено по настоянию украинской стороны.
Согласно публикации, положение об амнистии призвано защитить Зеленского и членов его правительства от возможных коррупционных расследований, связанных с деятельностью в энергетическом секторе. Пункт должен гарантировать, что они «не столкнутся с расследованием» после завершения конфликта.
Помимо этого, американскими чиновниками в документ было добавлено ещё одно важное политическое условие — проведение всеобщих выборов на Украине в течение 100 дней с момента подписания мирного соглашения. Эти меры направлены на создание правовых и политических гарантий для киевского руководства в послевоенный период.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может сражаться, пока не разорвётся «его маленькое сердце», если решит отказаться от предложенных Вашингтоном условий мира. Журналисты утверждают, что глава киевского режима уже согласился выполнить ключевое условие России. Многое будет зависеть от встречи делегаций в Женеве, куда недавно прибыли высокопоставленные американские политики.
