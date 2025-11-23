Уиткофф и Рубио прилетели в Женеву обсуждать мирный план США

В Женеву прибыла делегация высокопоставленных американских дипломатов для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, в состав американской команды переговорщиков вошли глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Рубио и Уиткофф прибыли в воскресенье в Женеву для переговоров, чтобы обсудить проект плана Вашингтона по прекращению конфликта на Украине», — сказано в публикации.