Уиткофф и Рубио прилетели в Женеву обсуждать мирный план США
В Женеву прибыла делегация высокопоставленных американских дипломатов для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным журналистов, в состав американской команды переговорщиков вошли глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Рубио и Уиткофф прибыли в воскресенье в Женеву для переговоров, чтобы обсудить проект плана Вашингтона по прекращению конфликта на Украине», — сказано в публикации.
Напомним, что Рубио и Уиткофф в Женеве должны определить согласованные формулировки для будущей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. При этом украинская делегация уже вчера прилетела в Швейцарию. Штаты планируют обсудить свою мирную инициативу и с Россией, однако это произойдёт в другом месте.
