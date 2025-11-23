Россия и США
23 ноября, 10:53

Уиткофф и Рубио прилетели в Женеву обсуждать мирный план США

В Женеву прибыла делегация высокопоставленных американских дипломатов для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, в состав американской команды переговорщиков вошли глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Рубио и Уиткофф прибыли в воскресенье в Женеву для переговоров, чтобы обсудить проект плана Вашингтона по прекращению конфликта на Украине», — сказано в публикации.

Напомним, что Рубио и Уиткофф в Женеве должны определить согласованные формулировки для будущей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. При этом украинская делегация уже вчера прилетела в Швейцарию. Штаты планируют обсудить свою мирную инициативу и с Россией, однако это произойдёт в другом месте.

Владимир Озеров
