Украинская делегация прибыла в Женеву для переговоров по мирному плану США

Киевская делегация прибыла в Женеву для проведения консультаций по американскому мирному плану урегулирования конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на собственные источники.

Делегации Украины во главе с Умеровым прибыла в Швейцарию для консультаций. Видео © «Инсайдер»

Как ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, переговоры должностных лиц обеих сторон должны были пройти на швейцарской территории. Издание подтвердило, что Умеров вместе с делегацией уже находятся в Женеве для обсуждения возможных параметров.

Напомним, 23 ноября представители США, Украины и ведущих европейских государств проведут встречу в женевском формате для обсуждения американского плана урегулирования. Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак, в состав также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель военной разведки Кирилл Буданов*.

