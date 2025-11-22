Россия и США
22 ноября, 19:04

Украинская делегация прибыла в Женеву для переговоров по мирному плану США

Обложка © ТАСС / AP

Киевская делегация прибыла в Женеву для проведения консультаций по американскому мирному плану урегулирования конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на собственные источники.

Делегации Украины во главе с Умеровым прибыла в Швейцарию для консультаций. Видео © «Инсайдер»

Как ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, переговоры должностных лиц обеих сторон должны были пройти на швейцарской территории. Издание подтвердило, что Умеров вместе с делегацией уже находятся в Женеве для обсуждения возможных параметров.

Трамп предложил Зеленскому сражаться до «разрыва его маленького сердца» в случае отказа от мира
Напомним, 23 ноября представители США, Украины и ведущих европейских государств проведут встречу в женевском формате для обсуждения американского плана урегулирования. Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак, в состав также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель военной разведки Кирилл Буданов*.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юлия Сафиулина
