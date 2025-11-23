WP узнала о готовности Зеленского выполнить ключевое условие России

Владимир Зеленский готов поумерить свои требования и согласиться на значительный компромисс в рамках мирных переговоров. Вероятно, он будет готов признать потерю территорий Донбасса, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и источники, знакомые с ходом обсуждения американского мирного плана.

Украинская сторона рассматривает вариант, при котором Киев согласится на заключение мирного соглашения, выполнив одно из ключевых условий России. Журналисты считают, что это стало бы существенной уступкой со стороны Зеленского.

Издание также приводит слова Умерова о возможности ограничения численности украинской армии до 600 тысяч человек. При этом американская сторона, по данным источников, готова пересмотреть этот спорный пункт плана, который ранее вызвал резкую критику как со стороны Украины, так и европейских партнёров.