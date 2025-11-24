США и Украина согласовали большую часть мирного плана Трампа
Делегации США и Украины на встрече в Женеве, которая состоялась накануне, согласовали большую часть из мирного плана Вашингтона. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
В частности, согласованы пункты о численности ВСУ, формате обмена пленными и о Запорожской АЭС. Однако новые формулировки этих пунктов издание не приводит.
Кроме того, как утверждается, несколько пунктов оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в их числе — территориальный вопрос и положение об отказе Украины от вступления в НАТО. Встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе, но точной даты нет.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план, в котором предлагается ограничить численность Вооружённых сил Украины, отменить антироссийские санкции, вывести ВСУ за пределы Донбасса, установив при этом чёткий дедлайн для Киева. В ответ главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» и выразил намерение переработать документ вместе с европейскими лидерами. Позже ЕС представил собственный план из 24 пунктов, в котором, в отличие от американского варианта, не предусмотрено никаких ограничений на численность ВСУ. Документы обсуждались на встрече в Женеве между американской и украинской делегациями. СМИ узнали, что после этого 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа изменились.
