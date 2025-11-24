США и Украина согласовали большую часть мирного плана Трампа

Делегации США и Украины на встрече в Женеве, которая состоялась накануне, согласовали большую часть из мирного плана Вашингтона. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

В частности, согласованы пункты о численности ВСУ, формате обмена пленными и о Запорожской АЭС. Однако новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Кроме того, как утверждается, несколько пунктов оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в их числе — территориальный вопрос и положение об отказе Украины от вступления в НАТО. Встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе, но точной даты нет.