Макрон пообещал скорое решение ЕС по замороженным активам России

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Евросоюз готовится завершить обсуждение замороженных российских активов и в ближайшие дни выйти на общее решение. Тему подняли на совещании коалиции стран, поддерживающих Украину, и Париж уверяет, что документ уже на финальной прямой.

«Мы завершим работу и примем решение в ближайшие дни, согласовав его со всеми вовлечёнными странами и структурами ЕС», – заявил Макрон в трансляции, опубликованной Елисейским дворцом.

Французский лидер считает, что такой шаг даст Киеву «ясную перспективу» и усилит давление на Москву.

Ранее литовский министр иностранных дел заявил, что замороженные активы Москвы – главный рычаг влияния Европы на будущие переговоры. Он настаивает, что без этого Европа потеряет серьёзный инструмент давления.