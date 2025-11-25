Макрон: «Коалиция желающих» хочет разместить силы в тылу Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что формируемая «коалиция желающих» планирует разместить свой военный контингент на Украине после завершения боевых действий, но исключительно в тыловых зонах, подальше от линии фронта. Об этом он сообщил в интервью радиостанции RTL.

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — заявил он, уточнив, что, по одному из сценариев, военнослужащие могут быть дислоцированы на резервных площадках в Киеве и Одессе. По его словам, детали миссии пока остаются частично закрытыми из-за их чувствительного характера, а сам контингент находится на стадии формирования.

Макрон добавил, что французские, британские и турецкие военные после окончания конфликта останутся на Украине с целью обеспечения безопасности страны и подготовки её военнослужащих.

Ранее британская газета The Telegraph заявила о смене тактики «коалиции желающих» в борьбе против России. Страны, входящие в это объединение, совместно с Вашингтоном сместили акцент с оказания поддержки Украине на активное давление на Москву.