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Опубликовано 6 ноября 2025, 08:00

Министр обороны Британии заговорил о мире на Украине от имени «‎коалиции желающих»

Министр обороны Британии Джон Хили. Фото © flickr / UK Government

Министр обороны Британии Джон Хили. Фото © flickr / UK Government

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая «коалиция желающих» — группа стран, поддерживающих Украину, — готова к миру и его обеспечению в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщает Politico.

«Работа «коалиции желающих»... регулярно обновляется, чтобы мы могли по-настоящему почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь обеспечить это», — сказал он после встречи Объединённого экспедиционного корпуса в Будапеште, где стороны подписали новое соглашение о партнёрстве с Украиной.

Издание пояснило, что штаб-квартира этой коалиции расположена в Париже, а в её составе работают высокопоставленные британские военные.

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Ранее британская газета The Telegraph заявила о смене тактики «коалиции желающих» в борьбе против России. Участники объединения вместе с США перешли от помощи Украине к попыткам давления на Москву.

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Андрей Бражников
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