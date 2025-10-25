Газета Telegraph раскрыла новую антироссийскую тактику «коалиции желающих»

Участники «коалиции желающих» вместе с США перешли от помощи Украине к попыткам давления на Россию. Это свидетельствует о смене тактики в борьбе против России, сообщает британская газета The Telegraph.

«Это знаменует значительное изменение тактики коалиции, которая ранее создавалась Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения мирных соглашений», — указано в материале.

В материале указано, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался убедить лидеров коалиции изменить приоритеты. Он предложил сосредоточиться на давлении на Россию. Стармер высказал идею создать миротворческие силы для поддержания условий любого мирного соглашения.

Напомним, очередная встреча «коалиции желающих» прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыли в Лондон лично. Ещё 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.