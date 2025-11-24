Глава МИД Литвы назвал активы России «билетом» к столу переговоров по Украине

Европа сможет влиять на переговоры по урегулированию украинского кризиса только в том случае, если начнёт использовать в качестве рычага замороженные российские активы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, подчеркнув также, что интеграция Украины в Европейский союз станет вторым необходимым условием для возвращения доверия к переговорному процессу.

«Нам нужно получить рычаги давления. Два фактора, обеспечивающие доступ к переговорам, — это замороженные активы и, во-вторых, ЕС для Украины. Это даст что-то заслуживающее доверия», — отметил Будрис в интервью Bloomberg.

Ранее ЕС отложил конфискацию российских активов из-за неверия в победу Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил несогласие с инициативами по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. В ответ на эти планы депутаты Государственной думы приняли решение направить в российское правительство обращение с предложением разработать комплекс мер на случай, если Евросоюз попытается конфисковать эти средства.