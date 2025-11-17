ЕС отложил конфискацию российских активов из-за неверия в победу Украины

Евросоюз воздерживается от передачи Украине замороженных российских активов из-за сомнений в возможности военной победы Киева. Об этом сообщает аналитическое издание Conversation со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

«По официальным заявлениям, задержка связана с юридическими формальностями и финансовыми последствиями. Но за этим скрывается более неприятная правда: некоторые лидеры ЕС, возможно, больше не верят в победу Украины», — отмечается в публикации.

Отказ от конфискации активов позволяет ЕС сохранить ценный рычаг давления на Москву для будущих переговоров. Аналитики также указывают на позицию премьер-министров Словакии и Венгрии, которые открыто скептически оценивают перспективы Украины в конфликте и выступают за скорейшее прекращение боевых действий.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью обратился к европейским партнёрам с призывом найти компромиссное решение по использованию замороженных российских активов, предупредив, что в случае невозможности достижения договорённостей Украина будет вынуждена искать альтернативные источники финансирования. Экс-комик подчеркнул, что получение новых финансовых ресурсов является вопросом выживания для страны, выразив надежду на принятие положительного решения и рассчитывая на поддержку партнёров.