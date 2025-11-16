Во Франции предложили направлять замороженные активы РФ на покупку оружия

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Бенжамен Аддад предложил использовать замороженные в Европе активы России для закупок европейского вооружения. Его заявление прозвучало в эфире телеканала LCI.

«Европейские фонды или, например, использование замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений», — сказал он.

Однако Аддад отметил, что единой позиции по российским активам в ЕС пока нет, и Франция настаивает на соблюдении международного права при любом развитии событий.

Ранее Life.ru раскрыл стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии. В бельгийском депозитарии Euroclear находятся замороженные российские активы на сумму 193 миллиарда евро, из этой суммы 180 миллиардов евро принадлежат Центральному банку РФ. Общий объём активов, которыми управляет Euroclear, достигает 42,5 триллиона евро. Эта сумма превышает валовой внутренний продукт Франции более чем в 14 раз. При этом точный объём средств не отображается на экранах в штаб-квартире депозитария, а российские активы составляют лишь часть от гигантской массы находящихся в управлении средств.