Раскрыта стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии

В бельгийском депозитарии Euroclear находятся замороженные российские активы на сумму 193 миллиарда евро. Как сообщила глава организации Валери Урбан в интервью газете Le Monde, из этой суммы 180 миллиардов евро принадлежат Центральному банку РФ.

По словам Урбан, общий объём активов, которыми управляет Euroclear, достигает 42,5 триллиона евро. Эта сумма превышает валовой внутренний продукт Франции более чем в 14 раз. При этом точный объём средств не отображается на экранах в штаб-квартире депозитария, а российские активы составляют лишь часть от гигантской массы находящихся в управлении средств.

«Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть — 180 миллиардов — принадлежит ЦБ РФ», — сказано в материале издания.

Ранее Валери Урбен заявила о готовности оспаривать в суде любые решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что подобные меры нарушают международное право, касающееся суверенитета государственной собственности, и могут спровоцировать судебные иски со стороны России.