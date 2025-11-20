Россия и США
20 ноября, 11:43

Госдума направит Мишустину обращение о плане мер в случае кражи российских активов ЕС

Обложка © Life.ru

Государственная дума приняла официальное обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием разработать комплекс ответных мер на возможное изъятие Европейским союзом замороженных российских активов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты поддержали инициативу единогласно.

В своём заявлении Володин подчеркнул, что любые дискуссии о конфискации российских активов наносят ущерб международному имиджу ЕС и ведут к эрозии доверия к западным финансовым институтам.

«Конфискация российских активов — под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась — не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав», — заявил Володин.

Спикер Госдумы обозначил конкретные направления возможного правового ответа, включая подачу исков о возмещении ущерба к международной расчётной палате Euroclear и Королевству Бельгия, где размещена значительная часть заблокированных российских средств. В качестве потенциального источника компенсации могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств.

Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Ранее Life.ru сообщал, что в Бюджетном управлении Конгресса США обсуждалась идея конфискации половины замороженных российских суверенных активов (2,5 миллиарда долларов из 5 миллиардов) президентом Дональдом Трампом. Этот сценарий может быть реализован в 2026-2028 годах, если Конгресс примет закон, определяющий порядок передачи этих средств Украине.

