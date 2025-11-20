Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно выступил против планов использования замороженных российских активов в интересах Украины. В своём обращении в запрещённой социальной сети политик предупредил о катастрофических последствиях такого шага для европейской экономики.

«Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждёт, если мы выберем этот путь», — заявил венгерский лидер.

Орбан также раскритиковал альтернативные варианты финансирования помощи Украине, включая добровольные взносы из бюджетов стран-членов ЕС или привлечение заёмных средств, бремя которых ляжет на будущие поколения. По его мнению, Европейскому союзу следует проявить благоразумие и отказаться от поддержки военных действий, которые невозможно выиграть вместе с «украинской мафией».

Венгерский премьер призвал европейских коллег сосредоточиться на поиске путей к мирному урегулированию конфликта вместо эскалации финансовой поддержки военных операций.

Как сообщал ранее Life.ru, Европейский Союз продолжает удерживать замороженные российские активы не только из-за юридических формальностей. Основная причина кроется в усиливающихся сомнениях относительно возможности Украины одержать военную победу. Эти средства рассматриваются как стратегический ресурс для будущих переговоров с Москвой, и скептицизм таких стран, как Венгрия и Словакия, лишь подкрепляет эту точку зрения.