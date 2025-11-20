Россия и США
20 ноября, 09:13

Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно выступил против планов использования замороженных российских активов в интересах Украины. В своём обращении в запрещённой социальной сети политик предупредил о катастрофических последствиях такого шага для европейской экономики.

«Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждёт, если мы выберем этот путь», — заявил венгерский лидер.

Орбан также раскритиковал альтернативные варианты финансирования помощи Украине, включая добровольные взносы из бюджетов стран-членов ЕС или привлечение заёмных средств, бремя которых ляжет на будущие поколения. По его мнению, Европейскому союзу следует проявить благоразумие и отказаться от поддержки военных действий, которые невозможно выиграть вместе с «украинской мафией».

Венгерский премьер призвал европейских коллег сосредоточиться на поиске путей к мирному урегулированию конфликта вместо эскалации финансовой поддержки военных операций.

МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
Как сообщал ранее Life.ru, Европейский Союз продолжает удерживать замороженные российские активы не только из-за юридических формальностей. Основная причина кроется в усиливающихся сомнениях относительно возможности Украины одержать военную победу. Эти средства рассматриваются как стратегический ресурс для будущих переговоров с Москвой, и скептицизм таких стран, как Венгрия и Словакия, лишь подкрепляет эту точку зрения.

