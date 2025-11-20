Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 07:32

МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины

Обложка © TACC / EPA / PAWEL SUPERNAK

Скандинавские страны несут основное финансовое бремя по поддержке Украины в рамках НАТО. Об этом министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила в беседе с изданием Politico.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — заявила Стенергард.

В качестве выхода из тупика шведский министр предложила странам ЕС пойти на смелый шаг – изъять замороженные активы России для финансирования нового пакета помощи для Киева. Стенергард отметила, что данный шаг является для них единственным выходом в сложившейся ситуации.

Ранее Life.ru писал, что ЕС сохраняет замороженные российские активы не только по юридическим причинам. Глубинная причина — растущие сомнения в способности Украины победить на поле боя. Эти средства стали стратегическим резервом для будущих переговоров с Москвой, а скептически настроенные лидеры Венгрии и Словакии лишь укрепляют эту позицию.

BannerImage
Вероника Бакумченко
