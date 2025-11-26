ЕС раскололся: Бельгия и Италия против авантюры с российскими активами
Бельгия убедила Италию в наличии рисков при использовании активов РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG
Бельгия сумела убедить Италию в наличии серьёзных скрытых рисков, связанных с планами по изъятию замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен, подводя итоги своего визита в Рим.
Он прямо заявил, что Бельгия не намерена изымать активы Российской Федерации для последующей передачи Украине без получения общеевропейских гарантий, защищающих от потенциальных судебных исков и требований о возврате средств. Франкен подчеркнул, что, несмотря на продолжение поддержки Киева, его страна непреклонна в этом вопросе из-за возможных последствий, понимание которых теперь, по его словам, есть и у итальянской стороны.
Напомним, Бельгия, на чьей площадке Euroclear размещены замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов евро, заблокировала соответствующее предложение Европейской комиссии, внесённое 23 октября. Правительство Брюсселя настаивает на получении юридически обязывающих гарантий от всех стран-членов ЕС о полном разделении финансовых и правовых рисков, которые неизбежно возникнут в случае ответных действий со стороны России. Тем временем другие страны ЕС призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву.
