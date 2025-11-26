Раскрыты три пункта мирного плана Трампа, с которыми не согласились в Киеве

Согласно информации, полученной телекомпанией CNN от источника в Киеве, украинская сторона выражает готовность принять подавляющее большинство положений мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. Тем не менее, три аспекта, которые Киев считает критически важными для своего суверенитета, остаются предметом непримиримых разногласий.

Источник пояснил, что консенсус был достигнут по большей части пунктов, которые западные медиа обнародовали на прошлой неделе. Однако, по его словам, сохраняются «существенные расхождения» по трём «чувствительным» для Украины вопросам. В первую очередь это касается любых уступок территорий, которые в настоящее время контролируются Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Донбассе. Во-вторых, Киев категорически не приемлет ограничения на численность своих вооружённых сил. И, в-третьих, камнем преткновения остается перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

Эти консультации состоялись 23 ноября в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «наиболее продуктивную» за весь период конфликта. При этом, как сообщало издание Politico со ссылкой на осведомленные круги, переговоры проходили в напряженной атмосфере, поскольку украинская делегация настойчиво требовала внесения изменений в предложенный текст.

Хотя большая часть программы Вашингтона была согласована, ряд ключевых моментов был отложен для рассмотрения на будущей встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, дата которой пока не назначена. При этом сам Дональд Трамп ранее во вторник отмечал, что изначальный перечень из 28 пунктов мирного плана был сокращен до 22 позиций перед обсуждением.