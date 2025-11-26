Трамп заявил о сокращении числа пунктов мирного плана США по Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что первоначальный перечень пунктов в мирном предложении Вашингтона относительно Украины был уменьшен с двадцати восьми до двадцати двух позиций.

Комментируя журналистам на борту самолёта Трамп отметил, что в изначальном виде документ представлял собой не полноценный план, а скорее концептуальную схему. Его попросили прокомментировать критику со стороны республиканцев, которые посчитали первую версию плана, предложенного американской администрацией, излишне пророссийской.

Далее Трамп уточнил, что из первоначальных двадцати восьми пунктов было выведено двадцать два, при этом он подчеркнул, что многие из затронутых вопросов удалось урегулировать, причем, по его словам, эти решения оказались весьма благоприятными.

Накануне стало известно, что Вашингтон представил украинскому урегулированию план, состоящий из двадцати восьми пунктов, что вызвало некоторое недовольство среди европейских партнёров Киева.

Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам американского лидера, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он уточнил, что встречи состоятся, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или близка к финалу.