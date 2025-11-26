Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 01:01

Трамп призвал Киев пойти на мир с Москвой, признав военное преимущество России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. В беседе с журналистами он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими людскими ресурсами.

Трамп выразил мнение, что достижение договорённостей было бы благом для обеих сторон. Кроме того, американский лидер заявил, что предложенный США мирный план включает значительные уступки со стороны России.

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что Европа включится в гарантии безопасности по Украине
Трамп заявил, что Европа включится в гарантии безопасности по Украине

Ранее Трамп сообщил, что подготовил специального посланника Стива Уиткоффа для поездки в Москву. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, на следующей неделе. Одновременно министр армии Дэн Дрисколл проведёт переговоры с украинскими представителями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • План Трампа
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar