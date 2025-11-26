Трамп призвал Киев пойти на мир с Москвой, признав военное преимущество России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. В беседе с журналистами он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими людскими ресурсами.

Трамп выразил мнение, что достижение договорённостей было бы благом для обеих сторон. Кроме того, американский лидер заявил, что предложенный США мирный план включает значительные уступки со стороны России.

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что подготовил специального посланника Стива Уиткоффа для поездки в Москву. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, на следующей неделе. Одновременно министр армии Дэн Дрисколл проведёт переговоры с украинскими представителями.