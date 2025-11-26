Россия и США
26 ноября, 00:46

Трамп заявил, что Европа включится в гарантии безопасности по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа будет активно вовлечена в будущие гарантии безопасности по Украине. Американский лидер подчеркнул, что европейские страны примут деятельное участие в урегулировании конфликта, чтобы помочь завершить кризис как можно скорее.

Глава Белого дома рассчитывает, что участие Европы будет конструктивным и значимым, и поможет ускорить процесс достижения соглашения.

«Европа будет активно участвовать в этом. Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», – сказал американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности по Украине.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он уточнил, что встречи состоятся, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или близка к финалу. Американский лидер подчеркнул, что стремится к тому, чтобы мир на Украине был достигнут как можно скорее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
