Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg с разговором Ушакова и Уиткоффа

Публикация Bloomberg якобы подлинной стенограммы разговора Кирилла Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, состоявшимся 29 октября, является фальсификацией. Об этом заявил сам глава РФПИ, комментируя материал агентства.

«Фейк. Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны», – написал он в соцсети X.

В материале агентство также привело детали разговора Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который прошёл 14 октября. В нём Уиткофф предложил помощнику президента РФ провести совместную работу над мирным соглашением, а также утвердительно ответил на вопрос, будет ли «полезно» Путину позвонить Трампу перед поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон (17 октября). Пятиминутная беседа проходила вскоре после соглашения США по конфликту в секторе Газа. Спецпредставитель Трампа рекомендовал, чтобы президент РФ поздравил американского коллегу с достижением и сказал ему, что уважает главу Белого дома как человека мира.

После этого детали мирного плана Ушаков обсудил с Дмитриевым, который с 24 октября три дня провёл в Майами и встречался с Уиткоффом. В ходе разговора глава РФПИ якобы предлагал передать американцам неформальную версию документа, а Ушаков выражал опасения, что Вашингтон может «переиначить документ». При этом они договорились неофициально поделиться документом с США. Дмитриев выразил уверенность, что российская версия договора может стать основой предложенного плана Штатов.