Офис Зеленского готовится встретить министра армии США Дрисколла в ближайшие дни

В Киеве на этой неделе ждут министра армии США Дэниела Дрисколла, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после телефонного разговора с американским чиновником.

«Спасибо за предметность и конструктив. Готовимся встретить министра уже в ближайшие дни», – написал он в своём телеграм-канале.

По словам Ермака, визит проходит в русле задачи, которую поставил президент США Дональд Трамп. Вашингтон отправляет главу Сухопутных войск для прямых переговоров с украинской стороной. Контакты между столицами сейчас идут плотнее обычного – это часть большого процесса, который Белый дом связывает с формированием мирного плана.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу вылететь в Москву и провести встречу с Владимиром Путиным. Параллельно Дрисколлу поставили задачу вести переговоры с Киевом, чтобы синхронизировать позиции по мирной инициативе. В Белом доме считают, что параллельные треки ускорят согласование будущего плана урегулирования.