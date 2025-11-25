Трамп поручил Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с Путиным

Президент Дональд Трамп сообщил, что поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу направиться в Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Параллельно, по его словам, министр армии Дэн Дрисколл должен провести переговоры с украинской стороной. Процесс проходит в рамках согласования мирного плана главы Белого дома.

Трамп также выразил надежду на личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что такая встреча станет возможной только в том случае, если соглашение по прекращению войны будет либо окончательно достигнуто, либо находиться на завершающей стадии подготовки.

«За последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной», — написал хозяин Белого дома в соцсетях.

Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.