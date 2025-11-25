Россия и США
25 ноября, 17:57

Трамп допустил, что мирные договорённости по Украине будут достигнуты очень скоро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп считает, что договорённости по урегулированию конфликта на Украине очень близки. Он сказал об этом во время традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме накануне Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

«Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся. Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», — глава Штатов.

Ранее издание Axios сообщило, что Владимир Зеленский надеется провести встречу с Дональдом Трампом 27 ноября — в День благодарения — чтобы закрепить сделку по урегулированию конфликта. По словам главы администрации киевского главаря Андрея Ермака, экс-комик хочет как можно скорее договориться с американским лидером об условиях прекращения конфликта. Несмотря на то, что глава США планирует провести праздник в своём поместье во Флориде, Ермак выразил уверенность, что встреча состоится, назвав её важным шагом в «исторической миссии Трампа по прекращению войны».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • План Трампа
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
