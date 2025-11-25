Зеленский хочет срочно увидеться с Трампом и «завершить» сделку 27 ноября

Владимир Зеленский выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом 27 ноября в День благодарения, чтобы «завершить сделку» по урегулированию конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на главу администрации украинского президента Андрея Ермака.

«Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта», — говорится в публикации.

Как утверждается в статье, Трамп уедет из Вашингтона на День благодарения и будет в своём поместье во Флориде. Однако Ермак уверен во встрече политиков, которая, по его словам, «поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению войны».