Зеленский хочет срочно увидеться с Трампом и «завершить» сделку 27 ноября
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом 27 ноября в День благодарения, чтобы «завершить сделку» по урегулированию конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на главу администрации украинского президента Андрея Ермака.
«Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта», — говорится в публикации.
Как утверждается в статье, Трамп уедет из Вашингтона на День благодарения и будет в своём поместье во Флориде. Однако Ермак уверен во встрече политиков, которая, по его словам, «поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению войны».
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов по Украине. Однако после переговоров украинской и американкой делегаций в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. По сообщениям СМИ, из документа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ. Утверждается, что Украина выразила готовность подписать мирное соглашение с Россией, осталось якобы уладить «незначительные детали». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США, при том что Кремль никаких конкретных предложений от других стран не получал. Москва не раз подчёркивали, что доведёт СВО до логического конца, но будет всегда оставаться открытой к дипломатическим контактам.
