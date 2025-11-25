Не хочет мира: Подполковник США обвинил Зеленского в саботаже
Подполковник Дэвис: Зеленский саботирует мирные планы, не признавая реальность
Реакция Владимира Зеленского на план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует его намеренный саботаж любых мирных инициатив. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский, похоже, просто не даёт никому возможности договориться, подливая масло в огонь», — сказал отставной офицер.
По мнению военного эксперта, киевский режим упорно отказывается признавать реальность, которая давно складывается не в пользу Незалежной.
«Они проиграли войну. Всё уже кончено, конец предрешён. Конец близок, и украинская сторона проиграла», — констатировал Дэвис.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов. Вероятно, из плана Трампа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ. СМИ утверждают, что Украина выразила готовность подписать мирное соглашение с Россией.
