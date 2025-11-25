Россия и США
Не хочет мира: Подполковник США обвинил Зеленского в саботаже

Подполковник Дэвис: Зеленский саботирует мирные планы, не признавая реальность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Реакция Владимира Зеленского на план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует его намеренный саботаж любых мирных инициатив. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, похоже, просто не даёт никому возможности договориться, подливая масло в огонь», — сказал отставной офицер.

По мнению военного эксперта, киевский режим упорно отказывается признавать реальность, которая давно складывается не в пользу Незалежной.

«Они проиграли войну. Всё уже кончено, конец предрешён. Конец близок, и украинская сторона проиграла», — констатировал Дэвис.

Лавров: Москва располагает только одной версией мирного плана Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов. Вероятно, из плана Трампа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ. СМИ утверждают, что Украина выразила готовность подписать мирное соглашение с Россией.

