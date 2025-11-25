Реакция Владимира Зеленского на план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует его намеренный саботаж любых мирных инициатив. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, похоже, просто не даёт никому возможности договориться, подливая масло в огонь», — сказал отставной офицер.

По мнению военного эксперта, киевский режим упорно отказывается признавать реальность, которая давно складывается не в пользу Незалежной.

«Они проиграли войну. Всё уже кончено, конец предрешён. Конец близок, и украинская сторона проиграла», — констатировал Дэвис.