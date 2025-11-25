ABC News: Из плана Трампа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Из предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию конфликта на Украине исключили два пункта: амнистию за преступления, совершённые в ходе войны, и ограничения на действия Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на информированные источники.
«Мирный план из 28 пунктов, представленный США Украине в Женеве, был пересмотрен и теперь состоит из 19 пунктов, из которых больше нет пункта об амнистии в отношении действий, совершённых во время войны, а также об ограничениях будущей численности украинской армии», — говорится в публикации.
Напомним, американский лидер одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций и сокращение численности ВСУ, а также поставил Киеву чёткий дедлайн. На фоне этого Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» для Украины. Однако уже 23 ноября, после трёхсторонних переговоров США, ЕС и Киева в Женеве, план сократили до 19 пунктов. Сейчас Вашингтон и Киев согласовали большинство положений, а Москва, по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, продолжает исходить из договорённостей, достигнутых на встрече главы России Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, и поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном.
