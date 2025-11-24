План США по миру на Украине сократили до 19 пунктов после встречи в Женеве

Разработанный в Вашингтоне мирный план урегулирования конфликта на Украине был сокращён с 28 до 19 пунктов после переговоров в Женеве. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Собеседник издания не рассказал, что именно было вычеркнуто из документа. До Женевы украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.

Напомним, в Женеве делегация Украины обсуждала с представителями ЕС и Штатов мирный план по урегулированию конфликта с РФ. Документ был представлен президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает признание Донбасса и Крыма, а также отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, Киеву обещают усиленные гарантии безопасности. В Кремле не спешат с выводами и ждут понимания сути обсуждаемого документа. Тем временем Владимир Зеленский, по сообщениям украинских СМИ, намерен вечером 24 ноября обсудить со своими делегатами итоги переговоров в Женеве.