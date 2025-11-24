Кремль берёт паузу: Песков заявил, что Россия не спешит с выводами по плану США

Россия не будет давать оценок возможным корректировкам американского плана урегулирования конфликта на Украине до окончания консультаций между Вашингтоном и Киевом, прошедших в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

По его словам, в Кремле изучили заявления, сделанные по итогам дискуссий в Швейцарии, однако считают преждевременным делать выводы, поскольку диалог, судя по всему, продолжается.

«Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться», — отметил Песков.

Женевские консультации США и Украины стали очередным этапом обсуждения американского плана урегулирования конфликта, который ранее вызвал неоднозначную реакцию как в Киеве, так и в европейских столицах. В последние недели в западных СМИ обсуждается возможность корректировки документа с учётом позиции украинской стороны и союзников США. Москва неоднократно заявляла, что готова анализировать любые инициативы только после их официального представления и разъяснения всех параметров, подчёркивая необходимость предметной и профессиональной проработки подобных предложений на экспертном уровне.