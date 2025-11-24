Тайна сломанной ручки: Что довело Умерова до срыва в Женеве — Life.ru узнал версию Азарова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал инцидент с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, который сломал ручку на переговорах в Женеве. По его словам, эмоциональная реакция могла быть связана с тем, что Киеву не удаётся «продавить» свои условия. О чём говорит этот жест и как в дальнейшем будут развиваться события, Азаров рассказал Life.ru.

«Я не буду ломать голову, отчего там Умеров на переговорах ломает ручки. Может, не получилось гнуть свою линию», — предположил сходу наш собеседник.

Фото © Страна.ua

Вся эта встреча, по мнению Азарова, означает только одно: европейцы намеренно затягивают рассмотрение этого мирного плана Трампа. Им нужно сказать американцам, что идея хороша, что они её приветствуют и якобы поддерживают усилия. Смысл в том, чтобы внести такие поправки, которые сделали бы этот план невозможным для реализации с точки зрения России, отметил экс-премьер.

Трудно сейчас сказать, насколько глава Госдепа Марко Рубио поддержал эти инициативы. По его словам, переговоры были конструктивными, но в чём заключался их «конструктив», он не разъяснил, заметил Азаров. Если предметом обсуждения становились такие вопросы, как возможность вступления Украины в НАТО или ограничения на размер и потенциал её вооруженных сил, то это напрямую означает нежелание считаться с изменившимся статусом территорий. Подобные условия игнорируют произошедшие изменения и потому неприемлемы, подчеркнул экс-премьер.

Вместе с тем Азаров считает, что с точки зрения Рубио и президента США Дональда Трампа всё это должно звучать как детский лепет, если они опытные люди.

Теперь всё будет зависеть от Трампа. Он пару дней назад высказался, что, если Владимир Зеленский не хочет идти на мир, то пускай продолжает воевать. Но «оружие не дам, денег тоже не дам». Это самая оптимальная позиция с точки зрения быстрого решения вопроса. Николай Азаров Экс-премьер Украины