24 ноября, 15:09

Зеленский ждёт своих переговорщиков из Женевы с докладом вечером 24 ноября

Обложка © president.gov.ua

Украинская делегация отправилась обратно в Киев после переговоров с представителями ЕС и США в Женеве о возможном завершении конфликта с РФ. Как пишет киевское издание УНИАН, вечером 24 ноября Владимир Зеленский ожидает отчёт по состоявшемуся общению сторон.

Глава киевского режима, утверждается в статье, намерен принять важные решения, исходя из результатов переговорного процесса. Зеленский также заверил, что продолжит координировать действия с европейскими партнёрами.

Напомним, в Женеве делегация Украины обсуждала с представителями ЕС и Штатов мирный план по урегулированию конфликта с РФ. Документ был представлен президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает признание Донбасса и Крыма, а также отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, Киеву обещают усиленные гарантии безопасности. В Кремле не спешат с выводами, там отметили, что Россия не будет давать оценок переговорному процессу в Женеве до полного его завершения и понимания сути обсуждаемого документа.

