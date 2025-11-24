Зеленский ждёт своих переговорщиков из Женевы с докладом вечером 24 ноября

Украинская делегация отправилась обратно в Киев после переговоров с представителями ЕС и США в Женеве о возможном завершении конфликта с РФ. Как пишет киевское издание УНИАН, вечером 24 ноября Владимир Зеленский ожидает отчёт по состоявшемуся общению сторон.

Напомним, в Женеве делегация Украины обсуждала с представителями ЕС и Штатов мирный план по урегулированию конфликта с РФ. Документ был представлен президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает признание Донбасса и Крыма, а также отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, Киеву обещают усиленные гарантии безопасности. В Кремле не спешат с выводами, там отметили, что Россия не будет давать оценок переговорному процессу в Женеве до полного его завершения и понимания сути обсуждаемого документа.