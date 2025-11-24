Мира не будет: Военкор Коц раскритиковал итоги переговоров в Женеве
Военкор Коц: Соглашение США и Украины не ведёт к завершению конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keanu
Согласованные в Женеве между Украиной и США договорённости не создают условий для завершения конфликта — таково мнение военного корреспондента Александра Коца. Он прокомментировал итоги переговоров в своём телеграм-канале.
Коц указал, что достигнутые договорённости затрагивают принципиальные для России вопросы: численность украинской армии, статус Запорожской АЭС и присутствие войск в Донбассе.
Журналист подчеркнул, что на текущем этапе эти договорённости не дают оснований рассчитывать на скорое завершение боевых действий. По его словам, из-за сохраняющихся фундаментальных разногласий по ключевым вопросам перспективы прекращения войны остаются крайне туманными.
Ранее американские СМИ писали, что после переговоров в Женеве в документ были добавлены усиленные гарантии безопасности для Украины, а сам американский лидер подчёркивал: изначальный вариант не был финальным. В то же время европейские СМИ отмечают, что киевский режим отчаянно пытается удержаться у власти, однако его существование, по их мнению, отсчитывает последние часы из-за нарастающего раздражения со стороны президента США.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.