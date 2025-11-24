Мира не будет: Военкор Коц раскритиковал итоги переговоров в Женеве

Согласованные в Женеве между Украиной и США договорённости не создают условий для завершения конфликта — таково мнение военного корреспондента Александра Коца. Он прокомментировал итоги переговоров в своём телеграм-канале.

Коц указал, что достигнутые договорённости затрагивают принципиальные для России вопросы: численность украинской армии, статус Запорожской АЭС и присутствие войск в Донбассе.

Журналист подчеркнул, что на текущем этапе эти договорённости не дают оснований рассчитывать на скорое завершение боевых действий. По его словам, из-за сохраняющихся фундаментальных разногласий по ключевым вопросам перспективы прекращения войны остаются крайне туманными.