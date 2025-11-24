Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 06:56

Часы до падения: Зеленскому и его приспешникам предрекли хаос из-за гнева Трампа

Origo: Киевскому режиму осталось жить считанные часы из-за недовольства Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Киевский режим предпринимает отчаянные попытки сохранить власть, но его существование измеряется считанными часами из-за растущего недовольства со стороны американского лидера Дональда Трампа. Такую оценку ситуации приводит венгерское издание Origo.

Президент США испытывает крайнюю неприязнь к Владимиру Зеленскому и его окружению. Трамп открыто предупредил, что в случае отказа украинской стороны принять его мирные условия, положение Киева значительно ухудшится. Журналисты указывают, что глава киевского режима — «угорь», пытающийся выскользнуть из рыбацких сетей, исказив тем самым пункты мирного плана.

«Угря нужно поймать, он не должен снова выскользнуть из рук рыбаков, иначе начнётся настоящий хаос», – считает автор.

Белый дом: Украина подтвердила, что план США отвечает её национальным интересам
Однако ранее американские СМИ сообщили, что мирный план Трампа видоизменился после переговоров в Женеве с украинской стороной. Теперь там прописаны усиленные гарантии безопасности для Украины. Сам глава Белого дома также отмечал, что изначальный вариант не был окончательным.

BannerImage
Владимир Озеров
