Киевский режим предпринимает отчаянные попытки сохранить власть, но его существование измеряется считанными часами из-за растущего недовольства со стороны американского лидера Дональда Трампа. Такую оценку ситуации приводит венгерское издание Origo.

Президент США испытывает крайнюю неприязнь к Владимиру Зеленскому и его окружению. Трамп открыто предупредил, что в случае отказа украинской стороны принять его мирные условия, положение Киева значительно ухудшится. Журналисты указывают, что глава киевского режима — «угорь», пытающийся выскользнуть из рыбацких сетей, исказив тем самым пункты мирного плана.

«Угря нужно поймать, он не должен снова выскользнуть из рук рыбаков, иначе начнётся настоящий хаос», – считает автор.