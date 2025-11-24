«Критический момент»: Зеленский пожаловался на давление после переговоров в Женеве
Зеленский заявил, что переговоры с американскими партнёрами в Женеве проходят в «критическом моменте» на фоне «политического давления» и информационного шума. Об этом он сказал в видеообращении на саммите Крымской платформы.
«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнёрами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас. И мы и дальше будем объяснять, насколько опасно делать вид, что агрессию можно не учитывать, будто всё «побеждено» само по себе», — утверждает киевский главарь.
Его заявление прозвучало на фоне сообщений о пересмотре мирного плана президента США Дональда Трампа. Ранее американские СМИ писали, что после переговоров в Женеве в документ были добавлены усиленные гарантии безопасности для Украины, а сам американский лидер подчёркивал: изначальный вариант не был финальным. В то же время в европейские СМИ отмечают, что киевский режим отчаянно пытается сохранить власть, но его существование идёт на часы из-за растущего раздражения главы Штатов.
