«‎Критический момент»: Зеленский пожаловался на давление после переговоров в Женеве

Зеленский заявил, что переговоры с американскими партнёрами в Женеве проходят в «критическом моменте» на фоне «политического давления» и информационного шума. Об этом он сказал в видеообращении на саммите Крымской платформы.

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнёрами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас. И мы и дальше будем объяснять, насколько опасно делать вид, что агрессию можно не учитывать, будто всё «побеждено» само по себе», — утверждает киевский главарь.