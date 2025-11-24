Владимир Зеленский потребовал от украинцев слепо верить «его бредням» после коррупционного скандала, в котором оказалась замешана вся верхушка киевского руководства. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Своим мнением он поделился на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Весь этот безумный бред преследует только одну цель: украинцы как один должны поддержать безумную и преступную политику Зеленского, забыть о своих правах, интересах и сохранении своих жизней и жизней своих детей, слепо верить тем бредням, что нелегитимный вещает», — написал Медведчук.

Он напомнил, что Зеленский продолжил покрывать своих товарищей, замешанных в коррупции, даже когда вся правда стала очевидной. Глава киевского режима даже заявил в Верховной раде, что «коррупция — это нормально», возмутился Медведчук. Он добавил, что для Киева это действительно стало нормой, команда Зеленского грабила Украину, даже когда наступила страшная катастрофа. При этом простых украинцев «на улицах вылавливают, как бродячих псов, и отправляют на войну», сказал политик.

По словам Медведчука, очень цинично звучит заверение Зеленского, что он «верен присяге президента», так как верность он сохраняет лишь «своим коррупционным схемам и непомерным политическим амбициям». Он подчеркнул, что Украине давно пора начать жить без Зеленского и его вороватой команды.

Ранее митинг с требованием отставки Зеленского прошёл на Майдане в центре Киева. Около ста человек, вышли на акцию с требованием отставки чиновника и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Поводом стал коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине. Бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич оказался замешан в хищениях в сфере энергетики и вооружения. Предприниматель сбежал за рубеж. Кроме того, в коррупционных схемах участвовали большинство политиков верхушки киевского режима.