24 ноября, 07:32

Пушилин счёл коррупционный скандал на Украине попыткой Запада дожать Зеленского

Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Начавшееся расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении окружения Владимира Зеленского совпало по времени с обсуждением мирных инициатив президента США Дональда Трампа и является неслучайным. Такое мнение выразил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Считаю неслучайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны — это другого плана вопрос», — заявил он.

По словам Пушилина, ситуация показывает, что на украинского лидера усиливается внешнее давление, в том числе со стороны западных партнёров. Он считает, что время покажет, насколько Запад будет дожимать Зеленского, и какие механизмы будут задействованы.

Напомним, детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. Согласно обвинительному заключению, фамилия Зеленского также присутствует в материалах расследования.

Андрей Бражников
