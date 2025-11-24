Пушилин счёл коррупционный скандал на Украине попыткой Запада дожать Зеленского

Начавшееся расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении окружения Владимира Зеленского совпало по времени с обсуждением мирных инициатив президента США Дональда Трампа и является неслучайным. Такое мнение выразил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Считаю неслучайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны — это другого плана вопрос», — заявил он.

По словам Пушилина, ситуация показывает, что на украинского лидера усиливается внешнее давление, в том числе со стороны западных партнёров. Он считает, что время покажет, насколько Запад будет дожимать Зеленского, и какие механизмы будут задействованы.