Кровь, тела, АК с кличем «Слава Украине»: Место перестрелки ФСБ с диверсантами сняли на видео

Следственный комитет России показал кадры с места предотвращения диверсии на железной дороге в Алтайском крае. В регионе уже возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В Алтайском крае возбудили дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Видео © Telegram / Следком

Сотрудники краевого управления ФСБ проводили оперативные мероприятия под железнодорожным мостом в Первомайском районе, когда остановили двух местных жителей. Мужчины отказались выполнять законные требования силовиков и открыли по ним огонь из незаконно приобретённого оружия. В результате перестрелки оба нападавших получили смертельные ранения и были ликвидированы на месте. Они попали на обнародованные ФСБ кадры. На них также виден арсенал преступников в багажнике машины, среди которых автомат Калашникова с надписью на прикладе «Слава Украине».

Видео © ФСБ России

В настоящее время следователи совместно с оперативными работниками ФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего и осматривают автомобиль диверсантов.

Фото © ФСБ РФ

Фото © ФСБ РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в следкоме.

Предотвратить попытку диверсии в Алтайском крае удалось сотрудникам ФСБ России. Двое местных жителей, действовавшие по заданию украинских спецслужб и запрещённой в РФ террористической организации, планировали совершить теракт. 22 ноября они пытались установить специальное сбрасывающее устройство на ж/д путях на перегоне между станциями Алтайская и Бийск.