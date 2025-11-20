ФСБ сорвала попытку поджога здания администрации города Великие Луки

Сотрудники правоохранительных органов сумели предотвратить поджог здания мэрии в городе Великие Луки. Его хотели осуществить с использованием зажигательной смеси, известной как коктейль Молотова.

Как стало известно от пресс-службы УФСБ России по Псковской области, в отношении местного жителя, подозреваемого в этом деянии, инициировано уголовное преследование.

По данным, озвученным ведомством, Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту покушения на террористический акт (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ).

В официальном сообщении ведомства указывалось, что установленный фигурант, чьи убеждения характеризуются как радикальные антироссийские, предпринял попытку совершения теракта. Целью злоумышленника было воспламенение здания администрации Великих Лук. Для воплощения своего плана он применил самодельное зажигательное устройство.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников.По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.