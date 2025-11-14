ФСБ предотвратила теракт против высшего чиновника России в Москве

ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.

Задержание подозреваемых в теракте. Видео © ЦОС ФСБ

Ваза, куда хотели спрятать взрывное устройство. Фото © ЦОС ФСБ

Замаскированное взрывное устройство. Фото © ЦОС ФСБ

Задержаны трое участников подготовки покушения: супружеская пара россиян с криминальным прошлым и мигрант из Центральной Азии. Следователи выяснили, что ими руководил находящийся в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, которого в России давно разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

У задержанных изъяли телефоны с перепиской в WhatsApp и Signal – там обсуждались детали взрывного устройства и схема передачи данных за рубеж.

ФСБ добавила, что под руководством западных кураторов украинская сторона готовит аналогичные атаки и в других регионах России.

Ранее Life.ru писал, что подмосковные силовики пресекли попытку организовать взрыв по заданию Киева. Молодой мужчина из Волоколамска решил помочь украинским кураторам и забрал бомбу из тайника в Люберцах. Его задержали в момент выполнения задания, пока он вёз устройство в Москву.