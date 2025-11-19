Россия и США
Регион
19 ноября, 09:28

В Одинцове задержан подросток, которого украинские мошенники убедили поджечь кинотеатр

Обложка © Life.ru

В подмосковном Одинцове сотрудники ФСБ задержали 16-летнего школьника, который, по данным Mash, направлялся поджечь кинотеатр «Юность». При себе у подростка была канистра с бензином.

По предварительной информации, кураторами оказались украинские мошенники, которые представились подростку сотрудниками спецслужб. Ранее они уже вынудили его поджечь военторг на Можайском шоссе — ущерб оценивается в 35 млн рублей — а затем релейный шкаф. Следующей целью должен был стать кинотеатр, где в тот момент шёл детский сеанс фильма «Яга на нашу голову».

Подростка задержали по пути к зданию. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте, он заключён под стражу.

